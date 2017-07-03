В Избранное

Москва, 3 июля. Российская Федерация и США по-прежнему придерживаются различных подходов в борьбе с терроризмом в Сирии, а также по ряду других вопросов международных отношений. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва и Вашингтон не сходятся в понимании легитимности правительства и методах борьбы с террористической угрозой.

Дипломат подчеркнул, что удар американцев по авиабазе Шайрат нанес значительный удар по взаимоотношениям между Россией и США.

Ранее Сергей Рябков прокомментировал позицию США по минским соглашениям. Об этом писала Газета.ru.