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Москва, 3 июля. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике, которые проходят в Астане, остаются открытыми для участия США. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат отметил, что переговорный процесс в столице Казахстана позволил в значительней мере снизить уровень насилия в САР. Рябков также связывает с Астаной надежды на дальнейшее движение вперед на пути к урегулированию конфликта в Сирии.

В то же время, применение военной силы в одностороннем порядке, к которому прибегают США для продвижения своих интересов, является неприемлемым, — подчеркнул заместитель главы МИД РФ в интервью для газеты «Известия».

Ранее Газета.ru сообщала, что МИД РФ не видит необходимой динамики улучшения взаимодействия с США.