Россия, Иран и Турция проведут заседание по деэскалации в Сирии

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Астана, 3 июля. Представители России, Ирана и Турции проведут совещание рабочей группы в Астане, посвященное проблемам мирного урегулирования конфликта в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание рабочей группы пройдет накануне международной встречи в Астане. Россия, Иран и Турция выступают в качестве гарантов перемирия в САР. Ожидается, что главной темой дискуссии станет дальнейшее функционирование четырех зон деэскалации в САР, — пишет ТАСС.

Ранее Газета.ru сообщала о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпин, запланированной на 3 июля.