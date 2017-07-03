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Россия, Иран и Турция проведут заседание по деэскалации в Сирии
Политика
Россия, Иран и Турция проведут заседание по деэскалации в Сирии
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    Россия, Иран и Турция проведут заседание по деэскалации в Сирии

    0:22  3 Июля 2017
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    Россия, Иран и Турция проведут заседание по деэскалации в Сирии

    Астана, 3 июля. Представители России, Ирана и Турции проведут совещание рабочей группы в Астане, посвященное проблемам мирного урегулирования конфликта в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

    Заседание рабочей группы пройдет накануне международной встречи в Астане. Россия, Иран и Турция выступают в качестве гарантов перемирия в САР. Ожидается, что главной темой дискуссии станет дальнейшее функционирование четырех зон деэскалации в САР, — пишет ТАСС.

    Ранее Газета.ru сообщала о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпин, запланированной на 3 июля.

    Автор: Сергей Свазовский
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    19890

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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