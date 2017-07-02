Си Цзиньпин: с Путиным сложились тесные рабочие связи и добрые личные отношения

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Пекин, 2 июля. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что с президентом России Владимиром Путинным у него сложились тесные рабочие контакты и доверительные личные отношения. Слова китайского лидера цитирует ТАСС.

Си Цзиньпин отметил высокий уровень стратегического и политического взаимодействия, которого удалось достичь в двусторонних отношениях. Он также рассказал о добрых личных отношениях с российским коллегой.

Россия и Китай вместе способствуют стабилизации непростой обстановки на международной арене. Надеюсь, предстоящий визит в Россию задаст новый импульс в отношениях между нашими странами, — заключил глава КНР.

Ранее Си Цзиньпин высказался о роли России в урегулировании конфликта в САР.