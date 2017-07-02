Чилиец Браво стал лучшим вратарем Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 2 июля. Голкипер сборной Чили Клаудио Браво признан лучшим вратарем на Кубке конфедераций в России. Он получил приз «Золотая перчатка».

Из-за травмы первые два матча своей команды Браво был вынужден наблюдать в качестве зрителя. В оставшихся трех поединках кипер чилийцев пропустил лишь два мяча.

В полуфинальном матче против сборной Португалии Клаудио отразил все три пенальти в исполнении чемпионов Европы, обеспечив южноамериканцам выход в финал.

Ранее Юлиана Дракслера признали лучшим игроком Кубка конфедераций.