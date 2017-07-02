Четыре человека погибли при опрокидывании лодки под Челябинском

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Челябинск, 2 июля. В результате опрокидывания лодки на озере Максимка Челябинской области погибли четыре человека, двое из которых — дети. Поиски еще трех людей продолжаются, — сообщает СК РФ.

По имеющимся данным, во время речной прогулки перевернулась лодка, в которой находиись мужчина с детьми, а также дети его родственников. Двое мужчин отправились им на помощь, но не вернулись на берег.

Тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика уже извлечены. Продолжаются поиски еще одного мужчины и двух детей, — уточнили в СК РФ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о лодке, перевернувшейся на Ямале.