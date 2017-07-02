Три человека стали жертвами стрельбы в шведском Мальме
Стокгольм, 2 июля. Группа вооруженных людей открыла огонь по людям в центральной части шведского города Мальме. Об инциденте сообщает Nordic News.
По имеющимся данным, злоумышленники застрелили трех офицеров полиции. Очевидцы слышали 8–9 выстрелов, — утверждает Nordic News.
Официальной информации о подробностях инцидента и количестве жертв пока нет.
Ранее стало известно, что среди пострадавших в результате стрельбы в штате Арканзас нет граждан России.