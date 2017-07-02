Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив Чили в финале

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Санкт-Петербург, 2 июля. Сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций в России. В финале немцы победили команду Чили с минимальным перевесом — 1:0.

Судьбу поединка решил единственный гол восходящей звезды европейского футбола Ларса Штиндля. Правда, этот гол оказался не самым сложным в его карьере. После серии удачных действий Вернера Штиндлю оставалось лишь попасть в пустые ворота.

Следует отметить, что сборная Чили на протяжении матча ничуть не уступала команде Лева. Только Артуро Видаль упустил несколько выгодных моментов для взятия ворот.

Несмотря на отличную игру чилийцев, именно сборная Германии стала триумфатором Кубка конфедераций.

Ранее сборная Португалии завоевала третье место на этом турнире.