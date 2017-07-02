В Избранное

Пекин, 2 июля. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал роль России в урегулировании конфликта в Сирии значимой и позитивной.

По мнению главы КНР, именно конфликт в САР является наиболее сложным и запутанным на Ближнем Востоке.

Китай неизменно поддерживает суверенитет, территориальную целостность Сирии, и исключительное право сирийского народа решать свою судьбу, — подчеркнул лидер Поднебесной в интервью для «Российской газеты».

Ранее Си Цзиньпин подчеркнул стремление Китая усилить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом.