КНР ценит позитивную роль России в урегулировании конфликта в Сирии — Си Цзиньпин
Пекин, 2 июля. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал роль России в урегулировании конфликта в Сирии значимой и позитивной.
По мнению главы КНР, именно конфликт в САР является наиболее сложным и запутанным на Ближнем Востоке.
Китай неизменно поддерживает суверенитет, территориальную целостность Сирии, и исключительное право сирийского народа решать свою судьбу, — подчеркнул лидер Поднебесной в интервью для «Российской газеты».
Ранее Си Цзиньпин подчеркнул стремление Китая усилить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом.