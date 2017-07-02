Сирия: комитет всемирного наследия ЮНЕСКО обсудит восстановление Алеппо
Варшава, 2 июля. Участники заседания комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которое стартовало в Кракове, планируют обсудить вопросы, связанные с восстановлением Алеппо. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Я знаю, что вы будете говорить о делах часто трудных, но очень важных, о том, что нужно спасти объекты культурного и архитектурного наследия, например, о необходимости восстановления Алеппо в Сирии», — подчеркнул политик.
Напомним, ранее стало известно о том, что российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Алеппо.