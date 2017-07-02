В МВД России рассказали об обстоятельствах страшного ДТП в Татарстане
Москва, 2 июля. Заместитель руководителя главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации Сергей Добряков рассказал о подробностях страшного ДТП в Татарстане.
«У автобуса при столкновении с тягачом оторвалось колесо. Конструктивная особенность этого автобуса — у него топливный бак впереди справа. И автобус, когда оторвалось переднее правое колесо, начал опрокидываться», — пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, ранее стало известно о том, что расследование дела об аварии на 52-м километре автодороги Альметьевск – Заинск было поручено следственному департаменту МВД Российской Федерации.