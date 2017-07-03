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Сирия, 3 июля. В результате теракта в Дамаске погиб 21 человек. «Файлак Ар-Рахман» обвиняло САА в применении химоружия. Союзники САА планируют развивать наступление на Дейр эз-Зор и Абу-Кемаль из провинции Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли ряд зданий в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; планируют наступление на Дейр эз-Зор и Абу-Кемаль из провинции Хомс; потеряли вертолет Ми-8 на востоке Дейр эз-Зора; лишились одного из командиров «Хезболлы» в боях с ССА** в Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло несколько холмов недалеко от города Хамима на востоке провинции Хомс; открывало огонь по мирным районам Дейр эз-Зора; утратило несколько кварталов Старого города на западе Мосула; отстреливало мирных жителей, пытающихся сбежать из Мосула.

Сирийская свободная армия** (ССА): открывала огонь по позициям САА близ авиабазы «Халхала» в Эс-Сувейде.

Курды: заняли несколько зданий на востоке Ракки и деревню на юге города.

Международная коалиция: нанесла авиаудары близ городов Аль-Маядин и Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора; проводила бомбардировки в Ракке.

Провинция Дамаск

Командование правительственной армии Сирийской Арабской Республики опровергло заявление формирования «Файлак Ар-Рахман» об использовании сирийскими войсками химического оружия в Айн-Тарме на северо-востоке Дамаска. Оппозиционные порталы утверждали, что отравление получили 30 боевиков группировки. Тем не менее сотрудники Центра по примирению враждующих сторон, работавшие в соседнем районе, не зафиксировали признаков химатаки. В действительности, все химоружие в Сирии было уничтожено сирийским правительством в 2014 году.

В Дамаске прогремело несколько взрывов. Новостной портал Reuters News передавал, что террорист-смертник уничтожил три автомобиля, а после того как его окружили сирийские силовики, активировал на себе пояс шахида. По предварительным данным, погиб 21 человек. Сирийские власти предполагают, что теракт был организован террористами «Исламского государства»* или боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***.

Союзные силы САА и проасадовских отрядов, используя танки и тяжелую военную технику, заняли порядка 15 зданий, находившихся в оккупации исламистов в районе Айн-Тарма, сообщало ливанское информационное агентство Al Masdar News.

Провинция Хомс

В минувшие сутки проасадовские подразделения немного продвинулись на востоке провинции и освободили несколько холмов недалеко от города Хамима. Новая освободительная операция вскоре начнется недалеко от станции «Т-2». Части проправительственных отрядов будут направлены к Дейр эз-Зору и к Абу-Кемалю одновременно, передавало ливанское информационное агентство Al Masdar News. В попытке задержать продвижение союзных САА сил радикалы «Исламского государства» провели атаку смертника на укрепленные пункты ополченцев-шиитов и 5-го штурмового корпуса. Тем не менее союзники предотвратили нападение.

Также происходили вооруженные стычки к востоку от древнего города. Правительственные войска вместе с шиитским ополчением наступают в направлении города Ас-Сухна.

Как сообщали военные источники AMN, строительство новой дороги, ведущей в Ирак, завершилось. Торговые отношения между странами будут возобновлены.

Провинция Дейр эз-Зор

Вновь отмечались взаимные перестрелки между отрядами «Исламского государства» и Сирийской арабской армией (САА) на окраинах районов административного центра провинции. Террористы ИГ* открывали огонь по жилым кварталам столицы региона, в результате чего двое мирных жителей были убиты, четверо ранены, передавало агентство новостей Sana News. ВВС Сирии интенсифицировали удары по укрепрайонам боевиков вблизи населенных пунктов Айяш и Хауиджа Зияб Аш-Шималия в окрестностях Дейр эз-Зора, передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Информации о потерях сторон до сих пор не поступало.

Согласно данным новостного портала «Исламского государства» «Аль-Амак», радикалам удалось сбить сирийский военный вертолет Ми-8 на востоке столицы провинции. Официального подтверждения данные сведения тем не менее так и не получили.

ВВС международной коалиции нанесли серию авиаударов по позициям исламистов близ городов Аль-Маядин и Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Однако пострадали в результате авианалета не только террористы, но и мирные жители, сообщало информагентство SOHR.

Провинция Даръа

Проасадовские войска продолжают развивать наступление в городе Даръа и его окрестностях. Тем не менее успехов на данном направлении союзникам достичь не удалось. Отмечались вооруженные столкновения недалеко от деревни Аль-Ляджат. Согласно данным оппозиционного источника в Twitter (QalaatAlMudiq), Сирийская свободная армия (ССА) проводила артиллерийские обстрелы позиций «Хезболлы» и сирийской армии близ города Хирбет Газале к северо-востоку от столицы провинции. Оппозиционный Twitter-канал (AllyOfTruth) передавал, что в ходе боев погиб один из командиров «Хезболлы», а также был уничтожен бульдозер сирийской армии. С восточных окраин региона исламисты открывали огонь по укреплениям САА вблизи военной авиабазы «Халхала» на севере соседней Эс-Сувейды.

Тем временем ВВС Сирии проводили бомбардировки позиций боевиков на окраине квартала Даръа Аль-Балад, недалеко от городов Даэль, Ибта и Тафас к северу от Даръа. Об этом сообщал местный источник в социальной сети Twitter (DaraaEnglish).

По данным новостного портала SOHR, исламисты «Ахрар Аш-Шам» обстреливали опорные пункты террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид» недалеко от деревни Сахм Аль-Джаулян.

Провинция Ракка

В провинции Ракка основные бои разворачивались на восточных окраинах столицы региона вокруг квартала Аль-Синаа, ранее частично оккупированном террористами «Исламского государства». Курдские формирования попытались вернуть утраченные позиции и заняли рыночную площадь Аль-Халь и несколько зданий, одно из которых являлось лабораторией для производства СВУ. На юге административного центра провинции подразделения SDF**** и Отрядов народной самообороны (YPG) отбили у боевиков деревню Кесрат Мухаммад Али, ликвидировав при этом как минимум девять ИГИЛовцев, передавал новостной портал ANF News.

В западной части Ракки происходили стычки на окраинах кварталов Кадисия и Аль-Дирия. По данным ANF News были нейтрализованы 13 радикалов.

ВВС международной коалиции вновь наносила авиаудары в городе, погибли в основном пожилые люди и дети, сообщал военный источник в соцсети Twitter (MOAZALSHAMY).

Провинция Хама

С тех пор как правительственные силы начали активные боевые действия в восточной части провинции Хама, отряду «Соколы пустыни» при поддержке со стороны российских ВКС удалось отбить у террористов «Исламского государства» несколько позиций, передавал новостной портал Al Masdar News.

Фиксировались столкновения недалеко от города Итрия, через который пролегает стратегическая магистраль Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама. В данном районе продолжилась зачистка территорий от отрядов «Исламского государства», сообщало агентство новостей SOHR.

Взаимные перестрелки происходили к северу от административного центра провинции. В ответ на ракетные обстрелы опорных пунктов проасадовских войск, союзники САА открыли огонь по укреплениям исламистов вооруженной оппозиции, действующих в северной части Хамы.

Ирак

В течение дня вооруженные силы Ирака заняли еще несколько кварталов Старого города на западе Мосула. Под контроль правительственных войск перешли районы Макауи и Аль-Шафаа, передавал военный источник в сети Twitter (iraqi_day). Были уничтожены десятки террористов. Иракская армия также продолжила создавать безопасные коридоры для эвакуации мирного населения из осажденного Старого города, в результате чего были спасены более пятисот местных граждан.

Тем не менее боевики, оставшиеся в Западном Мосуле, все еще терроризируют мирное население и не выпускают людей из оккупированного района. Так, при попытке побега были застрелены 28 человек. Большинство из них — женщины и дети, сообщает информационный портал Iraqi News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)