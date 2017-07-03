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Сирия итоги за сутки на 3 июля 06.00: взрывы в Дамаске, наступление САА на Дейр эз-Зор и Абу Кемаль
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    Сирия итоги за сутки на 3 июля 06.00: взрывы в Дамаске, наступление САА на Дейр эз-Зор и Абу Кемаль

    6:00  3 Июля 2017
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    Взрывы в Дамаске

    Сирия, 3 июля. В результате теракта в Дамаске погиб 21 человек. «Файлак Ар-Рахман» обвиняло САА в применении химоружия. Союзники САА планируют развивать наступление на Дейр эз-Зор и Абу-Кемаль из провинции Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли ряд зданий в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; планируют наступление на Дейр эз-Зор и Абу-Кемаль из провинции Хомс; потеряли вертолет Ми-8 на востоке Дейр эз-Зора; лишились одного из командиров «Хезболлы» в боях с ССА** в Даръа.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло несколько холмов недалеко от города Хамима на востоке провинции Хомс; открывало огонь по мирным районам Дейр эз-Зора; утратило несколько кварталов Старого города на западе Мосула; отстреливало мирных жителей, пытающихся сбежать из Мосула.

    Сирийская свободная армия** (ССА): открывала огонь по позициям САА близ авиабазы «Халхала» в Эс-Сувейде.

    Курды: заняли несколько зданий на востоке Ракки и деревню на юге города.

    Международная коалиция: нанесла авиаудары близ городов Аль-Маядин и Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора; проводила бомбардировки в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Командование правительственной армии Сирийской Арабской Республики опровергло заявление формирования «Файлак Ар-Рахман» об использовании сирийскими войсками химического оружия в Айн-Тарме на северо-востоке Дамаска. Оппозиционные порталы утверждали, что отравление получили 30 боевиков группировки. Тем не менее сотрудники Центра по примирению враждующих сторон, работавшие в соседнем районе, не зафиксировали признаков химатаки. В действительности, все химоружие в Сирии было уничтожено сирийским правительством в 2014 году.

    В Дамаске прогремело несколько взрывов. Новостной портал Reuters News передавал, что террорист-смертник уничтожил три автомобиля, а после того как его окружили сирийские силовики, активировал на себе пояс шахида. По предварительным данным, погиб 21 человек. Сирийские власти предполагают, что теракт был организован террористами «Исламского государства»* или боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***.

    Союзные силы САА и проасадовских отрядов, используя танки и тяжелую военную технику, заняли порядка 15 зданий, находившихся в оккупации исламистов в районе Айн-Тарма, сообщало ливанское информационное агентство Al Masdar News.

     Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    В минувшие сутки проасадовские подразделения немного продвинулись на востоке провинции и освободили несколько холмов недалеко от города Хамима. Новая освободительная операция вскоре начнется недалеко от станции «Т-2». Части проправительственных отрядов будут направлены к Дейр эз-Зору и к Абу-Кемалю одновременно, передавало ливанское информационное агентство Al Masdar News. В  попытке задержать продвижение союзных САА сил радикалы «Исламского государства» провели атаку смертника на укрепленные пункты ополченцев-шиитов и 5-го штурмового корпуса. Тем не менее союзники предотвратили нападение.

     Также происходили вооруженные стычки к востоку от древнего города. Правительственные войска вместе с шиитским ополчением наступают в направлении города Ас-Сухна.

    Как сообщали военные источники AMN, строительство новой дороги, ведущей в Ирак, завершилось. Торговые отношения между странами будут возобновлены.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Вновь отмечались взаимные перестрелки между отрядами «Исламского государства» и Сирийской арабской армией (САА) на окраинах районов административного центра провинции. Террористы ИГ* открывали огонь по жилым кварталам столицы региона, в результате чего двое мирных жителей были убиты, четверо ранены, передавало агентство новостей Sana News. ВВС Сирии интенсифицировали удары по укрепрайонам боевиков вблизи населенных пунктов Айяш и Хауиджа Зияб Аш-Шималия в окрестностях Дейр эз-Зора, передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Информации о потерях сторон до сих пор не поступало.

    Согласно данным новостного портала «Исламского государства» «Аль-Амак», радикалам удалось сбить сирийский военный вертолет Ми-8 на востоке столицы провинции. Официального подтверждения данные сведения тем не менее так и не получили.

    ВВС международной коалиции нанесли серию авиаударов по позициям исламистов близ городов Аль-Маядин и Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Однако пострадали в результате авианалета не только террористы, но и мирные жители, сообщало информагентство SOHR.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Проасадовские войска продолжают развивать наступление в городе Даръа и его окрестностях. Тем не менее успехов на данном направлении союзникам достичь не удалось. Отмечались вооруженные столкновения недалеко от деревни Аль-Ляджат. Согласно данным оппозиционного источника в Twitter (QalaatAlMudiq), Сирийская свободная армия (ССА) проводила артиллерийские обстрелы позиций «Хезболлы» и сирийской армии близ города Хирбет Газале к северо-востоку от столицы провинции. Оппозиционный Twitter-канал (AllyOfTruth) передавал, что в ходе боев погиб один из командиров «Хезболлы», а также был  уничтожен бульдозер сирийской армии. С восточных окраин региона исламисты открывали огонь по укреплениям САА вблизи военной авиабазы «Халхала» на севере соседней Эс-Сувейды.

    Тем временем ВВС Сирии проводили бомбардировки позиций боевиков на окраине квартала Даръа Аль-Балад, недалеко от городов Даэль, Ибта и Тафас к северу от Даръа. Об этом сообщал местный источник в социальной сети Twitter (DaraaEnglish).

    По данным новостного портала SOHR, исламисты «Ахрар Аш-Шам» обстреливали опорные пункты террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид» недалеко от деревни Сахм Аль-Джаулян.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    В провинции Ракка основные бои разворачивались на восточных окраинах столицы региона вокруг квартала Аль-Синаа, ранее частично оккупированном террористами «Исламского государства». Курдские формирования попытались вернуть утраченные позиции и заняли рыночную площадь Аль-Халь и несколько зданий, одно из которых являлось лабораторией для производства СВУ. На юге административного центра провинции подразделения SDF**** и Отрядов народной самообороны (YPG) отбили у боевиков деревню Кесрат Мухаммад Али, ликвидировав при этом как минимум девять ИГИЛовцев, передавал новостной портал ANF News.

    В западной части Ракки происходили стычки на окраинах кварталов Кадисия и Аль-Дирия. По данным ANF News были нейтрализованы 13 радикалов.

    ВВС международной коалиции вновь наносила авиаудары в городе, погибли в основном пожилые люди и дети, сообщал военный источник в соцсети Twitter (MOAZALSHAMY).

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    С тех пор как правительственные силы начали активные боевые действия в восточной части провинции Хама, отряду «Соколы пустыни» при поддержке со стороны российских ВКС удалось отбить у террористов «Исламского государства» несколько позиций, передавал новостной портал Al Masdar News.

    Фиксировались столкновения недалеко от города Итрия, через который пролегает стратегическая магистраль Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама. В данном районе продолжилась зачистка территорий от отрядов «Исламского государства», сообщало агентство новостей SOHR.

    Взаимные перестрелки происходили к северу от административного центра провинции. В ответ на ракетные обстрелы опорных пунктов проасадовских войск, союзники САА открыли огонь по укреплениям исламистов вооруженной оппозиции, действующих в северной части Хамы.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    В течение дня вооруженные силы Ирака заняли еще несколько кварталов Старого города на западе Мосула. Под контроль правительственных войск перешли районы Макауи и Аль-Шафаа, передавал военный источник в сети Twitter (iraqi_day). Были уничтожены десятки террористов. Иракская армия также продолжила создавать безопасные коридоры для эвакуации мирного населения из осажденного Старого города, в результате чего были спасены более пятисот местных граждан.

    Тем не менее боевики, оставшиеся в Западном Мосуле, все еще терроризируют мирное население и не выпускают людей из оккупированного района. Так, при попытке побега были застрелены 28 человек. Большинство из них — женщины и дети, сообщает информационный портал Iraqi News.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия итоги за сутки на 3 июля 06.00: взрывы в Дамаске, наступление САА на Дейр эз-Зор и Абу Кемаль
    Сирия новости 2 июля 22.30: уничтожены командиры ИГ в Даръа, потери САА на северо-востоке Дамаска
    Сирия новости 2 июля 19.30: ИГ отстреливает жителей Мосула, у «Ан-Нусры» найдены медикаменты из Израиля
    Сирия новости 2 июля 16.30: ВС Ирака освободили два квартала в Мосуле, потери САА в Даръа и Дейр эз-Зоре
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    21472

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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        Сирия итоги за сутки на 3 июля 06.00: взрывы в Дамаске, наступление САА на Дейр эз-Зор и Абу Кемаль

        6:00 3 Июля 2017 189
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