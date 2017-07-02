Сирия: SDF уничтожили 9 террористов ИГИЛ и освободили рынок в Ракке

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Дамаск, 2 июля. Вооруженное формирование коалиции сирийские демократические силы (SDF) уничтожили девять боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Уточняется, что в числе девяти погибших два снайпера террористического формирования. Сообщается также, что SDF удалось освободить местный рынок.

* Организация запрещена на территории РФ.