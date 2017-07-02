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Сирия, 2 июля. «Ахрар Аш-Шам» уничтожила нескольких командиров «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-востоке Даръа. Нападение смертника ИГ* в провинции Аль-Анбар в Ираке. САА несет потери на северо-востоке Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по укрепленным пунктам террористов ИГ в районе города Ас-Сухна в восточной части провинции Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк Т-72 в боях с «Файлак Ар-Рахман» на северо-востоке Дамаска.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет бои с NDF****** и «Тиграми» в Алеппо к востоку от города Ханассер; организовало теракт в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Ахрар Аш-Шам»: нейтрализовала нескольких командиров «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-восточной части Даръа; потеряла одного из лидеров в результате нападения неизвестных боевиков в провинции Идлиб.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась обстрелам со стороны САА и ее союзников близ населенного пункта Умм Аль-Маязин в провинции Даръа.

Международная коалиция: нанесла несколько авиаударов в районе нефтяного поля Омар в провинции Дейр эз-Зор; провела бомбардировку опорных пунктов ИГ вблизи города Аш-Шаддади в провинции Хасака.

Провинция Дамаск

Бои в квартале Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска продолжаются. Ранее сообщалось, что проправительственным войскам, поддерживаемым с воздуха авиацией ВВС Сирии, удалось занять несколько опорных пунктов боевиков вооруженной оппозиции. Однако в ходе столкновений союзники Сирийской арабской армии (САА) понесли потери в военной технике. Согласно данным военного источника в социальной сети Twitter (worldonalert), исламисты антиправительственной организации «Файлак Ар-Рахман» уничтожили танк Т-72 армии САР.

ВВС Сирии интенсифицировали удары по укрепленным пунктам радикалов на окраине района Джобар. Об этом сообщает Twitter-канал (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции. Сведений об итогах воздушных вылетов не поступало.

Провинция Алеппо

Разворачиваются ожесточенные бои между союзными войсками Национальных сил обороны (NDF) и спецотряда «Тигры» с одной стороны и террористами «Исламского государства»* с другой возле нефтяных полей Дурейхим к востоку от города Ханассер. Об этом сообщает военный источник на своей странице в Twitter (MorocanBaathist).

Напомним, накануне подразделения союзников, заняв 14 деревень, встретились на магистрали Итрия — Ресафа и полностью окружили отряды ИГИЛ на юго-западе провинции. Уже второй день продолжается зачистка территорий от боевиков ИГ. Ливанское информационное агентство Al Masdar News передает, что большинство радикалов покинули Алеппо и направились в сторону Дейр эз-Зора.

Провинция Хомс

Российские военные вертолеты продолжают наносить точечные удары по укреплениям и штаб-квартирам террористов «Исламского государства» недалеко от ключевого города Ас-Сухна, а также близ населенных пунктов Кума и Ат-Тейба, расположенных к востоку от Пальмиры. Об этом сообщает оппозиционный Twitter-канал (PalmyraRev1).

Ас-Сухна имеет важное стратегическое и экономическое значение, поскольку через город пролегает путь на Дейр эз-Зор, а также его окрестности богаты нефтяными месторождениями. Потеря полей в этом районе может нанести значительный урон бюджету ИГ.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства» заставляют местных жителей строить баррикады из мешков с песком в городе Аль-Маядин, передает местный информационный портал DeirEzzor 24. Радикалы пытаются обезопасить себя от ежедневных бомбардировок коалиционных военных самолетов. Тем временем, как сообщает военный источник в Twitter (LCCSy), западная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, нанесла несколько авиаударов в районе нефтяного поля Омар. О нанесенном террористам уроне не сообщается.

ВВС международного альянса регулярно совершают авианалеты на опорные пункты ИГИЛ. Однако необходимо напомнить, что под ударами гибнут не только ИГИЛовцы, но и мирное население провинции.

Провинция Даръа

Силы правительственных войск и «Хезболлы» открыли огонь из артиллерии по опорным пунктам исламистов Сирийской свободной армии (ССА) на окраине населенного пункта Умм Аль-Маязин. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что в результате обстрела было разрушено несколько укреплений боевиков.

Между тем вооруженный конфликт между формированием «Ахрар Аш-Шам» и группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», обостряется. Военный источник в Twitter (Fox61A) передает, что радикалы вооруженной оппозиции нейтрализовали сразу нескольких высокопоставленных командиров ИГИЛ недалеко от лагеря для беженцев Аль-Ярмук.

Провинция Идлиб

Вновь вспыхнули столкновения в рядах вооруженной оппозиции. Один из командиров формирования «Ахрар Аш-Шам» Абу Саддам был убит неизвестными боевиками, сообщает Twitter-канал (AllyOfTruth). Члены «Ахрар Аш-Шам» уверены, что нападение организовали исламисты объединения «Тахрир Аш-Шам». Однако на территории провинции также действует множество «спящих ячеек» «Исламского государства», террористы которых также могли быть причастны к убийству Абу Саддама.

Напомним, вооруженная конфронтация между различными группировками радикалов длится уже долгое время. Первые столкновения начались после поражения сил вооруженной оппозиции в битве за Алеппо.

Провинция Хасака

Коалиционные ВВС ударили по укрепрайонам террористов «Исламского государства» недалеко от города Аш-Шаддади в южной части региона. Об этом сообщает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека.

Большая часть провинции находится под контролем курдских формирований, небольшую территорию в южной части региона занимают отряды ИГ. В целом в Хасаке сохраняется относительно стабильная ситуация, однако на линии соприкосновения сил Сирийской демократической армии**** (SDF) и ИГИЛ время от времени возникают вооруженные стычки.

Ирак

Информагентство «Исламского государства» «Аль-Амак» опубликовало свои данные о результатах сегодняшних боев за Мосул. Сообщается, что в ходе ожесточенных столкновений погибли 22 иракских солдата, в основном офицеры, также многие получили ранения. Официальные источники данную информацию пока не подтверждали.

В провинции Аль-Анбар произошел теракт, в результате которого 14 местных жителей были убиты, большинство из погибших — женщины и дети, передает агентство новостей Iraqi News. Террорист-смертник ИГИЛ активировал на себе взрывное устройство в лагере для беженцев.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)