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Сирия: бойцы Лива Аль-Кудс потеряли командира в Алеппо
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Сирия новости 2 июля 22.30: уничтожены командиры ИГ в Даръа, потери САА на северо-востоке Дамаска
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    Сирия новости 2 июля 22.30: уничтожены командиры ИГ в Даръа, потери САА на северо-востоке Дамаска

    22:30  2 Июля 2017
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    Потери САА на северо-востоке Дамаска

    Сирия, 2 июля. «Ахрар Аш-Шам» уничтожила нескольких командиров «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-востоке Даръа. Нападение смертника ИГ* в провинции Аль-Анбар в Ираке. САА несет потери на северо-востоке Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: наносят точечные удары по укрепленным пунктам террористов ИГ в районе города Ас-Сухна в восточной части провинции Хомс.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк Т-72 в боях с «Файлак Ар-Рахман» на северо-востоке Дамаска.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет бои с NDF****** и «Тиграми» в Алеппо к востоку от города Ханассер; организовало теракт в провинции Аль-Анбар в Ираке.

    «Ахрар Аш-Шам»: нейтрализовала нескольких командиров «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-восточной части Даръа; потеряла одного из лидеров в результате нападения неизвестных боевиков в провинции Идлиб.

    Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась обстрелам со стороны САА и ее союзников близ населенного пункта Умм Аль-Маязин в провинции Даръа.

    Международная коалиция: нанесла несколько авиаударов в районе нефтяного поля Омар в провинции Дейр эз-Зор; провела бомбардировку опорных пунктов ИГ вблизи города Аш-Шаддади в провинции Хасака.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Бои в квартале Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска продолжаются. Ранее сообщалось, что проправительственным войскам, поддерживаемым с воздуха авиацией ВВС Сирии, удалось занять несколько опорных пунктов боевиков вооруженной оппозиции. Однако в ходе столкновений союзники Сирийской арабской армии (САА) понесли потери в военной технике. Согласно данным военного источника в социальной сети Twitter (worldonalert), исламисты антиправительственной организации «Файлак Ар-Рахман» уничтожили танк Т-72 армии САР.

    ВВС Сирии интенсифицировали удары по укрепленным пунктам радикалов на окраине района Джобар. Об этом сообщает Twitter-канал (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции. Сведений об итогах воздушных вылетов не поступало.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Разворачиваются ожесточенные бои между союзными войсками Национальных сил обороны (NDF) и спецотряда «Тигры» с одной стороны и террористами «Исламского государства»* с другой возле нефтяных полей Дурейхим к востоку от города Ханассер. Об этом сообщает военный источник на своей странице в Twitter (MorocanBaathist).

    Напомним, накануне подразделения союзников, заняв 14 деревень, встретились на магистрали Итрия — Ресафа и полностью окружили отряды ИГИЛ на юго-западе провинции. Уже второй день продолжается зачистка территорий от боевиков ИГ. Ливанское информационное агентство Al Masdar News передает, что большинство радикалов покинули Алеппо и направились в сторону Дейр эз-Зора.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Российские военные вертолеты продолжают наносить точечные удары по укреплениям и штаб-квартирам террористов «Исламского государства» недалеко от ключевого города Ас-Сухна, а также близ населенных пунктов Кума и Ат-Тейба, расположенных к востоку от Пальмиры. Об этом сообщает оппозиционный Twitter-канал (PalmyraRev1).

    Ас-Сухна имеет важное стратегическое и экономическое значение, поскольку через город пролегает путь на Дейр эз-Зор, а также его окрестности богаты нефтяными месторождениями. Потеря полей в этом районе может нанести значительный урон бюджету ИГ.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Боевики «Исламского государства» заставляют местных жителей строить баррикады из мешков с песком в городе Аль-Маядин, передает местный информационный портал DeirEzzor 24. Радикалы пытаются обезопасить себя от ежедневных бомбардировок коалиционных военных самолетов. Тем временем, как сообщает военный источник в Twitter (LCCSy), западная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, нанесла несколько авиаударов в районе нефтяного поля Омар. О нанесенном террористам уроне не сообщается.

    ВВС международного альянса регулярно совершают авианалеты на опорные пункты ИГИЛ. Однако необходимо напомнить, что под ударами гибнут не только ИГИЛовцы, но и мирное население провинции.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Силы правительственных войск и «Хезболлы» открыли огонь из артиллерии по опорным пунктам исламистов Сирийской свободной армии (ССА) на окраине населенного пункта Умм Аль-Маязин. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что в результате обстрела было разрушено несколько укреплений боевиков.

    Между тем вооруженный конфликт между формированием «Ахрар Аш-Шам» и группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», обостряется. Военный источник в Twitter (Fox61A) передает, что радикалы вооруженной оппозиции нейтрализовали сразу нескольких высокопоставленных командиров ИГИЛ недалеко от лагеря для беженцев Аль-Ярмук.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Вновь вспыхнули столкновения в рядах вооруженной оппозиции. Один из командиров формирования «Ахрар Аш-Шам» Абу Саддам был убит неизвестными боевиками, сообщает Twitter-канал (AllyOfTruth). Члены «Ахрар Аш-Шам» уверены, что нападение организовали исламисты объединения «Тахрир Аш-Шам». Однако на территории провинции также действует множество «спящих ячеек» «Исламского государства», террористы которых также могли быть причастны к убийству Абу Саддама.

    Напомним, вооруженная конфронтация между различными группировками радикалов длится уже долгое время. Первые столкновения начались после поражения сил вооруженной оппозиции в битве за Алеппо.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Коалиционные ВВС ударили по укрепрайонам террористов «Исламского государства» недалеко от города Аш-Шаддади в южной части региона. Об этом сообщает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека.

    Большая часть провинции находится под контролем курдских формирований, небольшую территорию в южной части региона занимают отряды ИГ. В целом в Хасаке сохраняется относительно стабильная ситуация, однако на линии соприкосновения сил Сирийской демократической армии**** (SDF) и ИГИЛ время от времени возникают вооруженные стычки.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Информагентство «Исламского государства» «Аль-Амак» опубликовало свои данные о результатах сегодняшних боев за Мосул. Сообщается, что в ходе ожесточенных столкновений погибли 22 иракских солдата, в основном офицеры, также многие получили ранения. Официальные источники данную информацию пока не подтверждали.

    В провинции Аль-Анбар произошел теракт, в результате которого 14 местных жителей были убиты, большинство из погибших — женщины и дети, передает агентство новостей Iraqi News. Террорист-смертник ИГИЛ активировал на себе взрывное устройство в лагере для беженцев.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 2 июля 19.30: ИГ отстреливает жителей Мосула, у «Ан-Нусры» найдены медикаменты из Израиля
    Сирия новости 2 июля 16.30: ВС Ирака освободили два квартала в Мосуле, потери САА в Даръа и Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 2 июля 12.30: теракты в Дамаске, «Файлак Ар-Рахман» обвиняет САА в применении химоружия
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    18809

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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