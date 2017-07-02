Госдеп США прокомментировал инцидент с эсминцем в Южно-Китайском море

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Вашингтон, 2 июля. Американский эсминец USS Stethem, который зашел в акваторию спорных островов в Южно-Китайском море, действовал строго в рамках международного права. Об этом заявили представители государственного департамента США.

Ранее стало известно о том, что китайские военные самолеты и корабли предупредили эсминец ВМС Соединенных Штатов Америки, который был замечен в районе островов Сиша (Парасельские острова).