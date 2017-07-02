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Госдеп США прокомментировал инцидент с эсминцем в Южно-Китайском море
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    Госдеп США прокомментировал инцидент с эсминцем в Южно-Китайском море

    22:20  2 Июля 2017
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    Госдеп США проккоментировал инцидент с эсминцем в Южно-Китайском море

    Вашингтон, 2 июля. Американский эсминец USS Stethem, который зашел в акваторию спорных островов в Южно-Китайском море, действовал строго в рамках международного права. Об этом заявили представители государственного департамента США.

    Ранее стало известно о том, что китайские военные самолеты и корабли предупредили эсминец ВМС Соединенных Штатов Америки, который был замечен в районе островов Сиша (Парасельские острова).

    «Все операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом», — подчеркнул источник РИА Новости.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #кнр
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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