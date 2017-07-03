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И так сойдет: почему после атак иранских ополченцев в районе Пальмиры остаются отряды ИГ
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    И так сойдет: почему после атак иранских ополченцев в районе Пальмиры остаются отряды ИГ

    0:05  3 Июля 2017
    109

    Пальмира

    Сегодня утром стало известно о том, что в районе Пальмиры на шоссе Итрия – Ракка в результате ракетного удара со стороны террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) был убит генерал Сирийской арабской армии (САА) Юсуф Ахмед, также был ранен генерал элитного подразделения «Тигры» Абдулла Салех.

    Важно отметить, что в последние месяцы в ходе операций правительственных войск, активно поддерживаемых в районе Пальмиры иранским ополчением, от ИГИЛ* были зачищены обширные территории. Однако, несмотря на это, в отдельных, уже, казалось бы, освобожденных районах  регулярно отмечается присутствие небольших групп боевиков. В результате их неожиданных нападений сирийская армия и союзные силы зачастую несли серьезные потери в живой силе и военной технике. Так, присутствие террористов ИГ* постоянно отмечается в районе трассы Пальмира – Дамаск, которая была освобождена иранскими ополченцами-шиитами.

    Карта военных действий в районе Пальмиры

    В причинах активности сил «Исламского государства» в районе Пальмиры и в текущей ситуации в этом регионе разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН). Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Г.В. Плеханова, полковник запаса, в комментарии для ФАН отметил особое экономическое и стратегическое значение Пальмиры.

    «Пальмира все время находилась под пристальным вниманием мировой общественности и военных специалистов. Город переходил из рук в руки и все-таки в итоге был освобожден сирийской армией благодаря помощи ВКС РФ. Однако он продолжает привлекать боевиков, которые пытаются вести там активные боевые действия. Надо учитывать, что тут есть и газовые поля, которые чрезмерно необходимы и официальному Дамаску, и террористам».

    Отряды ИГИЛ в прошлом месяце провели серию массированных атак позиций армии САР в районе газовых месторождений. В ходе нападения террористами активно использовались ударные беспилотники и заминированные автомобили. Таким образом, командование террористической группировки рассчитывало вернуть экономически и стратегически ценные районы, а также перерезать ключевой путь снабжения Пальмиры.

    ИГ пытается вернуть богатые газом районы под Пальмирой

    «В районе Пальмиры все еще довольно много террористов — около пяти тысяч. Большинство из них проникли туда методом просачивания. Многие боевики выдавлены сюда из Ирака в результате борьбы за Мосул. Большое количество боевиков стремится произвести там реванш, однако сирийские войска решают стратегически важные задачи по расчленению и по зачистке территорий».

    Таким образом, при взятии Пальмиры и освобождении района энергетических ресурсов сирийские подразделения, обученные российскими военными инструкторами, использовали тактику формирования блокпостов, что позволило им удержать территории, несмотря на массированные контратаки ИГ.

    «В данной ситуации, если мы говорим о приоритетности блокпостов, то это будет, несомненно, за правительственной армией САР. Для них чрезвычайно важно выбрасывать якоря и держаться за освобожденные населенные пункты. Ополченцы всего лишь оказывают содействие, и, конечно, их волнуют, прежде всего, интересы Ирана».

    Так, иранские бойцы-шииты, освобождая территории в районе магистрали, связывающей Дамаск и Пальмиру, нигде не закрепились и тем самым оставили обширные районы в центральной части республики фактически без контроля. Иранцы, кроме того, вели наступление вблизи Хнейфиса, однако они словно прошли город насквозь, почти не оставив блокпостов. На сегодняшний день, кроме того, важной проблемой остается Акербат, ключевой форпост ИГИЛ в регионе. Необходимо как можно скорее зачищать район, со стороны которого боевики вели атаки на газовые поля под Пальмирой. Однако важно провести тщательную зачистку и хорошо закрепиться, чтобы избежать ненужных потерь.

    ВКС РФ

    Напомним, сама Пальмира была повторно освобождена 2 марта текущего года в результате масштабной операции сирийской армии и российских ВКС. Наступление развивалось планомерно. После освобождения древнего города правительственные силы и союзники перешли к операции по расширению буферной зоны вокруг Пальмиры.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #сирия #вкс рф #игил #пальмира
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    19890

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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