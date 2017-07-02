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Санкт-Петербург, 2 июля. Полузащитник питерского футбольного клуба «Зенит» Йоан Молло в обширном интервью о своих первых шагах в России поделился мнением о президенте России Владимире Путине. Молло признался, что Путин произвел на него большое впечатление.

Глава российского государства в отличной форме. Я даже не надеюсь быть на его уровне в 60 лет. Моя семья, как и многие люди во Франции, придерживаются самого лучшего мнения о Владимире Путине, — заключил футболист.

Ранее японский эксперт оценил уровень подготовки России к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу.