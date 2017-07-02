Председатель КНР не видит альтернативы политическому урегулированию конфликта в Сирии
Пекин, 2 июля. Альтернативы политическому урегулированию конфликта в Сирии не существует. Так считает председатель КНР Си Цзиньпин.
«Позиция Китая в отношении сирийского урегулирования остается неизменной: необходимо обеспечивать и уважать независимость, суверенитет, территориальную целостность Сирии. Будущее Сирии должно решаться самим сирийским народом», — подчеркнул политик в интервью ТАСС.
Напомним, ранее стало известно о том, что участники межсирийских переговоров в Астане хотят согласовать границы и карты зон деэскалации.