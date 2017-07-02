Японский эксперт оценил подготовку России к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

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Москва, 2 июля. Японский медиа-эксперт Ямада Казухито оценил подготовку России к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Своим мнением японский специалист по России поделился с Федеральным агентством новостей.

Казухито отметил значительный прогресс России в развитии инфраструктуры: стадионы, аэропорты и города в целом выглядят здорово, очень современно.

Наиболее яркое впечатление на Казухито произвел Санкт-Петербург. Японец также рассказал, что ему не довелось сталкиваться с проявлениями расизма в России.

Я много общался с болельщиками и специалистами из Чили. Они очень впечатлены гостеприимством и красотой России, — сказал Казухито.

Ранее сборная Португалии завоевала «бронзу» Кубка конфедераций, обыграв Мексику в матче за третье место.