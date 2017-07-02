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Японский эксперт оценил подготовку России к Кубку конфедераций и ЧМ-2018
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    Японский эксперт оценил подготовку России к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

    21:29  2 Июля 2017
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    Японский эксперт оценил подготовку России к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

    Москва, 2 июля. Японский медиа-эксперт Ямада Казухито оценил подготовку России к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Своим мнением японский специалист по России поделился с  Федеральным агентством новостей.

    Казухито отметил значительный прогресс России в развитии инфраструктуры: стадионы, аэропорты и города в целом выглядят здорово, очень современно.

    Наиболее яркое впечатление на Казухито произвел Санкт-Петербург. Японец также рассказал, что ему не довелось сталкиваться с проявлениями расизма в России.

    Я много общался с болельщиками и специалистами из Чили. Они очень впечатлены гостеприимством и красотой России, — сказал Казухито.

    Ранее сборная Португалии завоевала «бронзу» Кубка конфедераций, обыграв Мексику в матче за третье место.

    Автор: Сергей Свазовский
    #ямада казухито
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    18837

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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        Сборная Португалии обыграла Мексику и завоевала «бронзу» Кубка конфедераций

        17:36 2 Июля 2017 106
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