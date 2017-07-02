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Си Цзиньпин: Китай хочет укреплять сотрудничество с РФ в сфере борьбы с терроризмом
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    Си Цзиньпин: Китай хочет укреплять сотрудничество с РФ в сфере борьбы с терроризмом

    21:28  2 Июля 2017
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    Си Цзиньпин: Китай хочет укреплять сотрудничество с РФ в сфере борьбы с терроризмом

    Пекин, 2 июля. Российская и китайская стороны поддерживают плодотворное взаимодействие в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Об этом журналистам заявил председатель Китая Си Цзиньпин.

    «Мы готовы с российскими партнерами углублять двустороннее практическое сотрудничество, усиливать взаимную поддержку по ключевым вопросам друг друга в борьбе с терроризмом, интенсифицировать координацию и взаимодействие на многосторонних площадках», — цитирует его слова ТАСС.

    Ранее стало известно о том, что Китай обвинил Соединенные Штаты Америки в грубом нарушении норм международного права.

    Автор: Алексей Громов
    #китай
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    18809

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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