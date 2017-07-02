Си Цзиньпин: Китай хочет укреплять сотрудничество с РФ в сфере борьбы с терроризмом

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Пекин, 2 июля. Российская и китайская стороны поддерживают плодотворное взаимодействие в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Об этом журналистам заявил председатель Китая Си Цзиньпин.

«Мы готовы с российскими партнерами углублять двустороннее практическое сотрудничество, усиливать взаимную поддержку по ключевым вопросам друг друга в борьбе с терроризмом, интенсифицировать координацию и взаимодействие на многосторонних площадках», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Китай обвинил Соединенные Штаты Америки в грубом нарушении норм международного права.