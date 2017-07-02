Уфологи нашли на Луне «инопланетный город»

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Вашингтон, 2 июля. Уфологии обнаружили на Луне объекты, внешне напоминающие базу инопланетян. Находка была сделана благодаря снимкам с зонда LRО.

Конспирологи утверждают, что на фотографиях зафиксированы базы пришельцев. Выдвигается версия, что такие объекты могут передвигаться в пространстве, и даже летать.

Впрочем, NASA и другие космические агентства не подтверждают эту информацию, как и в подавляющем большинстве подобных случаев.

Ранее уфологии обнаружили на Марсе «гигантского краба».