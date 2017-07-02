Размещение ПРО THAAD в Южной Корее наносит ущерб интересам Китая и РФ — Си Цзиньпин

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Пекин, 2 июля. Размещение американской системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи может нанести ущерб интересам Китая и России в сфере стратегической безопасности. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Нарушит стратегический баланс региона, ничем не поможет денуклеаризации на полуострове, и тем более — сохранению стабильности и мира в регионе», — подчеркнул китайский политик в интервью ТАСС.

Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов указал на то, что Москва поддерживает предложения Пекина, посвященные урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове.