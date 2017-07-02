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Размещение ПРО THAAD в Южной Корее наносит ущерб интересам Китая и РФ — Си Цзиньпин
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    Размещение ПРО THAAD в Южной Корее наносит ущерб интересам Китая и РФ — Си Цзиньпин

    21:07  2 Июля 2017
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    Размещение ПРО THAAD в Южной Корее наносит ущерб интересам Китая и РФ — Си Цзиньпин

    Пекин, 2 июля. Размещение американской системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи может нанести ущерб интересам Китая и России в сфере стратегической безопасности. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

    «Нарушит стратегический баланс региона, ничем не поможет денуклеаризации на полуострове, и тем более — сохранению стабильности и мира в регионе», — подчеркнул китайский политик в интервью ТАСС.

    Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов указал на то, что Москва поддерживает предложения Пекина, посвященные урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #китай #южная корея
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    17144

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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