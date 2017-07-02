МИД Сирии: Теракт в Дамаске произошел за несколько дней до переговоров в Астане

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Дамаск, 2 июля. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики беспокоит тот факт, что теракт в Дамаске произошел всего за несколько дней до проведения переговоров в Астане и Женеве. Об этом говорится в обращении МИД САР к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

«МИД направляет письма генсеку ООН и председателю Совбеза ООН об атаках террористических группировок в ряде районов Дамаска и Даръа, приведшим к жертвам и ранениям среди мирного населения», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о том, что более 20 человек погибли при взрыве в столице Сирии.