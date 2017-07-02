Эсминец США прошел близ спорных островов в Южно-Китайском море
Пекин, 2 июля. Американская сторона грубо нарушила суверенитет Китая и нормы международного права. Об этом заявили представители министерства иностранных дел КНР.
Недовольство Пекина связано с тем, что в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) зашел американский эсминец USS Stethem.
«Это серьезные политические и военные провокационные действия, которые поставили под угрозу безопасность инфраструктуры и персонала, находящегося на островах», — отметили китайские дипломаты.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что Москва, Вашингтон и Пекин могут найти общее понимание того, как решать мировые проблемы.