Клинцевич: Провокация с химоружием в Сирии может произойти в ближайшее время

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Москва, 2 июля. Провокация с применением химоружия на территории Сирии может произойти в ближайшее время. Так считает член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

«Нет сомнений в том, что у этой информации высокая степень достоверности. Я ожидаю, что эта провокация произойдет в ближайшее время», — подчеркнул российский сенатор в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова указала на то, что западные СМИ начали пропагандистскую кампанию о «применении Дамаском химического оружия».