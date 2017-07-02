Госдеп США не стал комментировать сообщения о подготовке провокаций с химоружием в Сирии

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Вашингтон, 2 июля. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки не комментирует информацию о подготовке террористами провокаций с применением химоружия на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам сообщили представители ведомства.

«У нас нет ничего по этому поводу», — подчеркнул источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в России) якобы готовят в Сирии провокацию с применением химического оружия.