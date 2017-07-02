Вучич: Сербия хочет сохранить корректные отношения с НАТО и ОДКБ
Белград, 2 июля. Сербия по-прежнему остается военно-нейтральным государством. Об этом журналистам заявил президент страны Александр Вучич.
«У нас корректные отношения и с НАТО, и с ОДКБ, такими они и останутся, и никто не будет выбирать за нас, у кого нам покупать оружие. Это я сказал публично», — цитирует слова главы государства РИА Новости.
Напомним, ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич указала на то, что новый кабинет министров страны не планирует вводить санкции в отношении Российской Федерации.