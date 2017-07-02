В Петербурге погиб мужчина, упавший в лестничный пролет

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Санкт-Петербург, 2 июля. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга выясняют обстоятельства гибели мужчины. Об этом журналистам сообщили представители городского управления СК Российской Федерации.

Инцидент произошел на улице Декабристов. Согласно предварительной информации. 22-летний мужчина упал с четвертого этажа в лестничный пролет. Как передает издание «Оперативное прикрытие», правоохранители допросили свидетелей трагедии, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

Напомним, в Санкт-Петербурге пострадал ребенок, который выпал из окна третьего этажа.