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В Петербурге погиб мужчина, упавший в лестничный пролет
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    В Петербурге погиб мужчина, упавший в лестничный пролет

    19:27  2 Июля 2017
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    В Петербурге погиб мужчина, упавший в лестничный пролет

    Санкт-Петербург, 2 июля. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга выясняют обстоятельства гибели мужчины. Об этом журналистам сообщили представители городского управления СК Российской Федерации.

    Инцидент произошел на улице Декабристов. Согласно предварительной информации. 22-летний мужчина упал с четвертого этажа в лестничный пролет. Как передает издание «Оперативное прикрытие», правоохранители допросили свидетелей трагедии, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

    Напомним, в Санкт-Петербурге пострадал ребенок, который выпал из окна третьего этажа.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    15389

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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