Большой куш: США давно забыли про ИГ, пытаясь руками курдов устроить раздел Сирии

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В западной прессе в последнее время все чаще пишут о разделе территории Сирии как о уже случившемся факте. Более того, американская сторона и ее союзники по международной коалиции считают такой шаг единственно возможным способом разрешить сирийский конфликт.

Действительно ли можно говорить о том, что республика уже фактически поделена на зоны влияния? Является ли раздел страны единственным путем завершения войны — об этом в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Основными силами, формирующими обстановку в САР, являются западная коалиция во главе с США с одной стороны и страны, поддерживающие законное правительство Сирии, — Россия и Иран — с другой. Турция, хотя и открыто выступает против Башара Асада, является своего рода тактическим союзником Москвы и Тегерана. Вашингтон, поддерживающий курдские формирования и боевиков вооруженной оппозиции, контролирует север страны, а также территории у южной границы республики. Зона влияния правительства САР и стран-союзниц Дамаска распространяется преимущественно на западные и прибрежные части, а также на район Пальмиры.

Тем не менее, как считает эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия», политический аналитик Евгений Валяев, говорить об окончательном разделе Сирии пока слишком рано.

«В Сирии существуют две силы, которые могут, так или иначе победив ИГИЛ*, предоставить Дамаску один из путей развития. Россия отстаивает единственный путь — это сохранение суверенитета и границ САР под контролем законного правительства. Конечно, здесь речь идет не обязательно о Башаре Асаде. У США итоговая цель в данном ближневосточном регионе появилась только при администрации Трампа: им не нужна единая Сирия. Вашингтон сделал однозначную ставку на курдов. На данный момент сложилось так, что две коалиции используют два разных подхода, и, конечно, все идет к тому, что будут существовать территории, подконтрольные разным альянсам».

Эксперт сравнивает актуальную ситуацию в САР с 1945-м годом во Второй мировой войне. Конфликт близится к завершению, и теперь идет борьба не столько против «Исламского государства»*, сколько за зоны будущего влияния. Германия по итогам войны была разделена, эта же участь, возможно, ожидает и Сирию. Однако раздел республики не гарантирует полную победу над ИГИЛ:

«Раздел САР не единственный вариант, и далеко не самый хороший. Наверное, боевиков ИГ* таким путем победить будет невозможно. Если выгнать террористов из крупных городов, то они просто уйдут в пустыню. Воевать с ними там — это практически бесполезная вещь. То же самое, что воевать в Афганистане с талибами, а это уже длится десятки лет. То есть, в таком случае, это будет война без конца».

К этой «войне без конца» Сирию может привести западная коалиция, подчеркивает Евгений Валяев. Американской стороне следовало бы координировать свои действия с Россией, которая непосредственно борется с терроризмом. Для уничтожения ИГ необходима точная координация сторон. Однако США и их союзники преследуют совсем иные цели:

«Действия США, когда началась операция по захвату Ракки, были совершенно однозначными: для них было главным взять город, а не уничтожить террористов ИГИЛ. Поэтому они спокойно открыли мирный коридор и выгнали боевиков из Ракки, которые, в свою очередь, двинулись в сторону Пальмиры. А это новая головная боль для России и сирийского руководства».

Как предполагает эксперт, основная борьба между коалициями вскоре развернется за провинцию Дейр эз-Зор, богатую газовыми и нефтяными ресурсами. Для США именно контроль над этим регионом, а совсем не борьба с ИГ сейчас является главной целью.

Многие западные аналитики уверены, что на фоне раздела Сирии значительно возрастают риски прямых столкновений между США и Россией. Однако Евгений Валяев убежден, что обе стороны будут избегать непосредственного противостояния. В ближайшем будущем возможна эскалация конфликта между курдскими отрядами и правительственными силами САР в провинции Ракка.

«Россия и США понимают, что прямого столкновения им нужно избегать, поэтому противостояние будет происходить между посредниками каждой из сторон. Американцы никогда напрямую не действуют. Сейчас они орудуют в основном руками курдов. Они уже дали им много оружия. Поэтому если США захотят напасть, они сделают это через посредников. Это уже происходило под Раккой, когда курды обстреляли войска армии Башара Асада. Такие провокации со стороны Вашингтона будут происходить в любом случае».

* Организация запрещена на территории РФ.