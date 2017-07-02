Попавший в ДТП в Татарстане автобус перед рейсом проверялся

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Самара, 2 июля. Президент «Европейской корпорации автовокзалов» Фэния Хакимова утверждает, что принадлежащий компании автобус, попавший в ДТП в Татарстане, перед выездом был в отличном состоянии. А водитель, который был за рулем, — один из самых опытных.

«Это наш лучший экипаж, который работал на маршруте «Самара-Ижевск». Никогда к ним не было никаких замечаний», — цитирует ее РИА Новости.

Автобус перед выездом был проверен специалистами, нареканий к его состоянию не возникло, добавила Хакимова.

Напомним, минувшей ночью на трассе в Татарстане столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Погибли 14 человек.