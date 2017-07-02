Исинбаева попросила сборную России по футболу ответственно подготовиться к ЧМ-2018

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Санкт-Петербург, 2 июля. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева попросила игроков российской сборной по футболу достойно подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в 2018 году в России.

«Я пожелала бы нашим футболистам отнестись с большой ответственностью и серьезностью к подготовке к чемпионату мира следующего года, потому что они будут представлять нашу страну, наш народ и наших болельщиков», — отметила спортсменка.

Напомним, ранее стало известно о том, что на ЧМ-2018 планирует приехать экс-президент FIFA Йозеф Блаттер.