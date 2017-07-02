Три человека погибли в ДТП на трассе М-2 в Тульской области

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Тула, 2 июля. Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, случившегося на федеральной трассе М-2 в Тульской области.

Столкнулись автомобиль «Газель» и легковушка Skoda. После удара обе машины загорелись. По предварительным данным, озвученным в региональном управлении МВД, погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники ГИБДД все еще работают на месте трагедии и устанавливают обстоятельства произошедшего. Добавим, что ДТП произошло примерно 2 часа назад. Звонок с сообщением о случившемся поступил диспетчеру службы спасения в 16.25.