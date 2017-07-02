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Блаттер: поеду на ЧМ-2018 в Россию, Путин пригласил меня
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    Блаттер: поеду на ЧМ-2018 в Россию, Путин пригласил меня

    20:00  2 Июля 2017
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    Блаттер: поеду на ЧМ-2018 в Россию, Путин пригласил меня

    Москва, 2 июля. Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что намерен посетить чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters. 

    Как отметил бывший глава ФИФА, посетить первенство мира его пригласил глава российского государства Владимир Путин.

    Блаттер: поеду на ЧМ-2018 в Россию, Путин пригласил меня

    Отвечая на вопрос, прилетит ли он на ЧМ-2018 в Россию, Блаттер ответил, что конечно, «Владимир Путин пригласил меня». 

    Напомним, Арбитражная палата комитета по этике ФИФА два года назад отстранила Блаттера от футбольной деятельности сроком на 8 лет, а в минувшем году апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации — до 6 лет. 

     

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #блаттер #фифа #чм-2018
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    17144

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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