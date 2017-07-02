Блаттер: поеду на ЧМ-2018 в Россию, Путин пригласил меня

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Москва, 2 июля. Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что намерен посетить чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters.

Как отметил бывший глава ФИФА, посетить первенство мира его пригласил глава российского государства Владимир Путин.

Отвечая на вопрос, прилетит ли он на ЧМ-2018 в Россию, Блаттер ответил, что конечно, «Владимир Путин пригласил меня».

Напомним, Арбитражная палата комитета по этике ФИФА два года назад отстранила Блаттера от футбольной деятельности сроком на 8 лет, а в минувшем году апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации — до 6 лет.