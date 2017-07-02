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Сирия новости 2 июля 19.30: ИГ отстреливает жителей Мосула, у «Ан-Нусры» найдены медикаменты из Израиля
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    Сирия новости 2 июля 19.30: ИГ отстреливает жителей Мосула, у «Ан-Нусры» найдены медикаменты из Израиля

    19:30  2 Июля 2017
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    ИГ отстреливает жителей Мосула

    Сирия, 2 июля. Курды немного продвинулись к центру Ракки. Террористы ИГ* открывают огонь по жителям, пытающимся покинуть Мосул. «Тахрир Аш-Шам» оставили медикаменты израильского производства на шоссе Аль-Хамидия — Аль-Баас, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли около 15 зданий в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; нанесли авиаудары в районе города Тафас к северу от Даръа; потеряли одного из командиров «Хезболлы» в боях с ССА** в провинции Даръа; уничтожили одного из лидеров «Тахрир Аш-Шам» в провинции Кунейтра.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): проводит обстрелы мирных кварталов Аль-Кусур и Аль-Джура в Дейр эз-Зоре; несет потери в живой силе в результате столкновений с курдами в Ракке; открывает огонь по мирным жителям, пытающимся бежать из Западного Мосула.

    Сирийская свободная армия** (ССА): ведет обстрелы укрепрайонов САА и «Хезболлы» близ города Хирбет Гезале к северо-востоку от Даръа.

    Курды: захватили деревню Кесрат Мухаммад Али, рыночную площадь Аль-Халь и несколько зданий в городе Ракка.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Сирийской арабской армии (САА) и ополченцам шиитам удалось немного продвинуться на северо-востоке Дамаска. Союзные войска прорвали линию обороны боевиков вооруженной оппозиции в районе Айн-Тарма, заняв около 15 зданий, удерживаемых радикалами. Правительственные силы использовали танки и тяжелую артиллерию, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News. Исламисты антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, и союзной ему группировки «Файлак Ар-Рахман» оказывают ожесточенное сопротивление. Бои продолжаются до сих пор.

    Напомним, проасадовские подразделения пытаются окружить квартал Джобар, перерезав пути поставок радикалов в Айн-Тарме. Стратегическое значение Джобара заключается в том, что через район пролегает трасса Дамаск — Хомс.

    Местный источник AMN также добавил, что никакой атаки с применением химического оружия в Айн-Тарме не было. Таким образом, боевики пытаются оправдать потерю территорий.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Террористы «Исламского государства»* провели обстрел мирных кварталов Дейр эз-Зора Аль-Кусур и Аль-Джура. Два человека из числа гражданского населения были убиты, еще четверо получили ранения, передает агентство новостей Sana News. Кроме того, были разрушены несколько жилых домов.

    Ранее информационный портал «Аль-Амак», подконтрольный ИГИЛ, опубликовал материалы о том, что в результате удара противотанковой управляемой ракеты был сбит вертолет Сирийской арабской армии (САА) Ми-8.

    Правительственные войска в столице провинции по-прежнему контролируют ключевые зоны, защищенные от нападений боевиков множеством фортификационных сооружений, а именно 137-ую военную базу бригады САА и авиабазу Дейр эз-Зора. Тем не менее общая стратегическая ситуация в регионе складывается не в пользу сирийской армии. ИГ имеет территориальное и численное  преимущество. Кроме того, в город постепенно стягиваются отряды ИГ из Ракки и Мосула. Боевики ИГ намереваются основать в Дейр эз-Зоре свою новую неофициальную столицу.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    ВВС Сирии нанесли авиаудары в районе города Тафас, расположенного к северу от административного центра региона. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (DaraaEnglish). Сведений о нанесенном радикалам уроне не поступало.

    Тем временем, согласно данным оппозиционного источника в Twitter (QalaatAlMudiq), «свободная армия» ведет обстрел из артиллерийских установок по укрепрайонам «Хезболлы» и САА вблизи города Хирбет Газале к северо-востоку от Даръа.

    В боях с Сирийской свободной армией (ССА) был убит один из высокопоставленных командиров военизированной ливанской шиитской организации «Хезболлы» Махди Каис Хадар родом из города Кфар Мелки в Ливане, передает Twitter-канал (BehzadMoezi).

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Сирийская демократическая армия**** (SDF) отбила у ИГ деревню Кесрат Мухаммад Али на юге столицы региона, а также рыночную площадь Аль-Халь и несколько зданий в восточной части города Ракка. По данным новостного портала ANF News, в ходе вооруженных столкновений было уничтожено по меньшей мере девять террористов «Исламского государства». Сообщается, что одно из захваченных зданий использовалось в качестве лаборатории для создания взрывчатых веществ.

    На западе административного центра провинции новые сражения произошли в кварталах Кадисия и Аль-Дирия, в результате стычек погибли еще 13 боевиков ИГИЛ.

    Провинция Кунейтра

    Карта военных действий — Кунейтра

    Один из командиров коалиции «Тахрир Аш-Шам» Дурайд Аль-Шунейбли был убит во время боев с военнослужащими сирийской армии и бойцами Национальных сил обороны****** (NDF) в юго-восточной провинции Кунейтра, передает информационный портал Al Masdar News. Напомним, ранее правительственные войска и их союзники развернули контрнаступление и вернули все позиции, захваченные исламистами в течение последних пяти дней.

    Военный источник на своей странице в Twitter (Syria_Hezb_Iran) сообщает, что боевики спешно покидали территории и оставили после себя медикаменты израильского производства в районе магистрали Аль-Хамидия — Аль-Баас.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Как минимум 28 гражданских лиц, в том числе 13 детей и семь пожилых людей, были убиты в районе Старый город в Западном Мосуле в результате постоянных артиллерийских обстрелов со стороны террористов «Исламского государства», а также взрывов мин, заложенных боевиками. Информационный портал Iraqi News передает, что радикалы ИГ открывали огонь по мирным жителям, которые пытались бежать из оккупированных кварталов.

    Был арестован один из солдат вооруженных сил Ирака. Он обвиняется в том, что во время операций в Мосуле им были обезглавлены более 50 боевиков ИГИЛ. Задержанный сообщает, что хотел отомстить за смерть четырех его старших братьев от рук боевиков. Правительственные силы выступают против внесудебных убийств пленных террористов.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 2 июля 19.30: ИГ отстреливает жителей Мосула, у «Ан-Нусры» найдены медикаменты из Израиля
    Сирия новости 2 июля 16.30: ВС Ирака освободили два квартала в Мосуле, потери САА в Даръа и Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 2 июля 07.00: в Дамаске назвали лживыми обвинения в применении химоружия, у Пальмиры погиб генерал САА
    Сирия итоги за сутки на 2 июля 6.00: зачистка от ИГ юга провинции Алеппо, потери курдов в Ракке
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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