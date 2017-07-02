Ирак: военные хотят отпраздновать освобождение Мосула от ИГ

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Багдад, 2 июня. Иракские военнослужащие планируют отпраздновать освобождение Мосула в непосредственной близости от зоны боевых действий.

Согласно предварительным данным, солдаты повесили белые знамена и флаги Ирака на уцелевшие фонарные столбы и поврежденные здания в районе мечети Ан-Нури, которую взорвали боевики «Исламского государства»* (запрещено в РФ). В ближайшее время в город приедет премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади, который официально объявит об освобождении Мосула.

Торжественные мероприятия продлятся неделю. Однако террористы по-прежнему контролируют ряд близлежащих районов, в которых проживают десятки тысяч людей.

* Организация запрещена на территории РФ.