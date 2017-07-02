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Ирак: военные хотят отпраздновать освобождение Мосула от ИГ
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    Ирак: военные хотят отпраздновать освобождение Мосула от ИГ

    18:45  2 Июля 2017
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    Ирак: военные хотят отпраздновать освобождение Мосула от ИГ

    Багдад, 2 июня. Иракские военнослужащие планируют отпраздновать освобождение Мосула в непосредственной близости от зоны боевых действий.

    Согласно предварительным данным, солдаты повесили белые знамена и флаги Ирака на уцелевшие фонарные столбы и поврежденные здания в районе мечети Ан-Нури, которую взорвали боевики «Исламского государства»* (запрещено в РФ). В ближайшее время в город приедет премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади, который официально объявит об освобождении Мосула.

    Ирак: военные хотят отпраздновать освобождение Мосула от ИГ

    Торжественные мероприятия продлятся неделю. Однако террористы по-прежнему контролируют ряд близлежащих районов, в которых проживают десятки тысяч людей.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #игил #мосул
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    15504

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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