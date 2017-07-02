Украинский журналист Коцаба заявил о нападении националистов в метро Киева

В Избранное

Киев, 2 июля. Украинский журналист Руслан Коцаба, которого международные правозащитники называют «узником совести», заявил о нападении на него в метро Киева.

О произошедшем он рассказал на своей странице в Facebook, опубликовал фото и видео. По словам Коцабы, инцидент произошел на станции «Позняки», а нападавшие были националистами. Радикалы ударом рассекли журналисту губу и скрылись. Полиция, говорит пострадавший, реагировала на происходящее довольно вяло.

Напомним, Коцаба 1,5 года находился под стражей по обвинению в препятствовании деятельности ВСУ. Год назад его признали невиновным, а еще раньше сняли обвинения в госизмене. Однако сейчас украинский суд возобновил рассмотрение этого дела.