Дробыш предложил пожалеть Киев, который хочет контролировать организаторов концертов артистов из РФ
Москва, 2 июля. Планы властей Украины, посвященные созданию реестра организаторов концертов, которые приглашают побывавших в Крыму артистов, вызывают жалость. Так считает продюсер Виктор Дробыш.
«Они очень бедные люди, их надо пожалеть. Мне кажется, даже Гитлер не особенно добирался до искусства, и артисты могли себе что-то позволить. А эти, видите, как глубоко ныряют», — подчеркнул он в интервью RT.
Напомним, ранее стало известно о том, что заместитель председателя правительства Украины Вячеслав Кириленко предложил тщательно следить за организаторами концертов.