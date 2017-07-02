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    Главные новости 2 июля

    19:00  2 Июля 2017
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    Дайджест новостей за 02.07.2017

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 2 июля.

    В распоряжении ФАН оказался список пострадавших в ДТП в Татарстане, где автобус столкнулся с бензовозом. ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане.

    Жители Центральной России в 2017 году так и не дождутся лета в привычном его понимании. Лета не будет: синоптики огорчили жителей Центральной России.

    Эксперты авторынка составили список самых бюджетных автомобилей в России. Пальму первенства второй год подряд удерживает китайский хэтчбек Lifan Smily. Эксперты назвали топ самых дешевых автомобилей на рынке России.

    В поведении практически всех зафиксированных инопланетных гостей обнаруживается одна и та же особенность. Агенты ЦРУ назвали цель пришельцев с НЛО на Земле.

    Международная группа ученых развенчала пять популярных мифов в научной сфере. Ученые развенчали пять популярных научных мифов.

    Эксперты назвали автомобили, которые выпускаются на протяжении нескольких десятилетий и продолжают оставаться востребованными на рынке. Эксперты составили топ-5 автомобилей-долгожителей.

    Началась зачистка территорий на юге провинции Алеппо от ИГ* (запрещено в РФ). Курды потеряли часть Аль-Синаа на востоке Ракки. NDF и «Соколы пустыни» заняли несколько позиций террористов в восточной части провинции Хама. Сирия итоги за сутки на 2 июля 6.00: зачистка от ИГ юга провинции Алеппо, потери курдов в Ракке.

    Сирийская армия во главе со штурмовой дивизией Tiger Force при поддержке ВКС РФ взяла под контроль стратегическое шоссе в регионе Ханассер; оставшиеся в регионе силы запрещенного в России ИГ оказались в котле. ВКС РФ и сирийские «Тигры» устроили котел террористам ИГ.

    Видеозапись боя российского боксера Александра Поветкина против украинца Андрея Руденко за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental в Москве появилось в сети Интернет. Видео боя Поветкин — Руденко появилось в Сети.

    Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал смерть солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева. Лоза выдвинул неожиданную версию гибели солиста «Иванушек» Яковлева.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #ученые #дтп #вкс рф #игил #автобус #цру #поветкин #татарстан #нло #яковлев
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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