Главные новости 2 июля

В Избранное

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 2 июля.

В распоряжении ФАН оказался список пострадавших в ДТП в Татарстане, где автобус столкнулся с бензовозом. ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане.

Жители Центральной России в 2017 году так и не дождутся лета в привычном его понимании. Лета не будет: синоптики огорчили жителей Центральной России.

Эксперты авторынка составили список самых бюджетных автомобилей в России. Пальму первенства второй год подряд удерживает китайский хэтчбек Lifan Smily. Эксперты назвали топ самых дешевых автомобилей на рынке России.

В поведении практически всех зафиксированных инопланетных гостей обнаруживается одна и та же особенность. Агенты ЦРУ назвали цель пришельцев с НЛО на Земле.

Международная группа ученых развенчала пять популярных мифов в научной сфере. Ученые развенчали пять популярных научных мифов.

Эксперты назвали автомобили, которые выпускаются на протяжении нескольких десятилетий и продолжают оставаться востребованными на рынке. Эксперты составили топ-5 автомобилей-долгожителей.

Началась зачистка территорий на юге провинции Алеппо от ИГ* (запрещено в РФ). Курды потеряли часть Аль-Синаа на востоке Ракки. NDF и «Соколы пустыни» заняли несколько позиций террористов в восточной части провинции Хама. Сирия итоги за сутки на 2 июля 6.00: зачистка от ИГ юга провинции Алеппо, потери курдов в Ракке.

Сирийская армия во главе со штурмовой дивизией Tiger Force при поддержке ВКС РФ взяла под контроль стратегическое шоссе в регионе Ханассер; оставшиеся в регионе силы запрещенного в России ИГ оказались в котле. ВКС РФ и сирийские «Тигры» устроили котел террористам ИГ.

Видеозапись боя российского боксера Александра Поветкина против украинца Андрея Руденко за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental в Москве появилось в сети Интернет. Видео боя Поветкин — Руденко появилось в Сети.

Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал смерть солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева. Лоза выдвинул неожиданную версию гибели солиста «Иванушек» Яковлева.

* Организация запрещена на территории РФ.