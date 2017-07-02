Трамп опубликовал видео «избиения» CNN

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Вашингтон, 2 июля. Видео, на котором президент США Дональд Трамп по-мужски «расправляется» с CNN, опубликовано на официальной странице американского лидера в Twitter.

На кадрах видно, как Трамп наносит удары человеку, лицо которого закрыто логотипом телеканала. И все это под хештегами #FraudNewsCNN, что означает «сфабрикованные новости CNN», и #FNN (Fake News Network — лживая новостная сеть).

Добавим, что драка, в которой участвовал Трамп, на самом деле имела место быть. В 2007 году в эфир вышла программа WrestleMania, в рамках которой тогда еще не президент США, а простой американский миллиардер Трамп и известный промоутер Винс Макмэн заключили пари на победу рестлеров.

В ходе боя оппонент Трампа выбежал на ринг и вмешался в битву профессионалов. За что был тут же атакован будущим лидером США, который «уложил его на лопатки». Именно лицо Макмэна на видео прикрывает логотип CNN.

Кстати, тогда боец, на которого поставил Трамп, победил и проигравший Макмэн был обрит наголо прямо на ринге — такова была цена пари.