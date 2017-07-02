Жители Васильевского острова в Петербурге остались без света

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Санкт-Петербург, 2 июля. Василеостровский район Северной столицы был почти полностью обесточен днем в воскресенье. Об этом сегодня сообщили представители министерства чрезвычайных ситуаций по региону.

По данным ведомства, отсутствие электричества связано с проблемами, выявленными на трансформаторной станции.

Сообщение об аварии в диспетчерскую оперативных служб поступило примерно в 14.20 в воскресенье. Выяснилось, что из строя вышла кабельная линия.

На место сразу прибыли три ремонтные бригады. Возобновлено электроснабжение было примерно в 15.00.

Кроме отключения света в домах, не работали светофоры.