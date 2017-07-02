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Жители Васильевского острова в Петербурге остались без света
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    Жители Васильевского острова в Петербурге остались без света

    17:56  2 Июля 2017
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    Жители Васильевского острова в Петербурге остались без света

    Санкт-Петербург, 2 июля. Василеостровский район Северной столицы был почти полностью обесточен днем в воскресенье. Об этом сегодня сообщили представители министерства чрезвычайных ситуаций по региону.

    По данным ведомства, отсутствие электричества связано с проблемами, выявленными на трансформаторной станции.

    Сообщение об аварии в диспетчерскую оперативных служб поступило примерно в 14.20 в воскресенье. Выяснилось, что из строя вышла кабельная линия.

    Жители Васильевского острова в Петербурге остались без света

    На место сразу прибыли три ремонтные бригады. Возобновлено электроснабжение было примерно в 15.00.

    Кроме отключения света в домах, не работали светофоры. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #свет #василеостровскийрайон
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    13063

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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