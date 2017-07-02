Митя Фомин напомнил украинцам о том, что Крым — российский
Львов, 2 июля. Крымский полуостров является российской территорией. Об этом украинским журналистам заявил бывший солист группы HI-FI Митя Фомин.
«Я всегда говорил о том, что музыка совершенно не имеет никаких границ. Я ездил в Крым и в прошлом», — отметил певец в интервью телеканалу ТСН.
Напомним, ранее стало известно о том, что вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил составить реестр организаторов концертов, которые приглашают в страну российских артистов, выступавших на территории Крыма.