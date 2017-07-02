Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: боевики «ан-Нусры» готовят провокацию с применением зарина в Идлибе
Украина
Митя Фомин напомнил украинцам о том, что Крым — российский
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Митя Фомин напомнил украинцам о том, что Крым — российский

    17:57  2 Июля 2017
    152

    Митя Фомин напомнил украинцам о том, что Крым — российский

    Львов, 2 июля. Крымский полуостров является российской территорией. Об этом украинским журналистам заявил бывший солист группы HI-FI Митя Фомин.

    «Я всегда говорил о том, что музыка совершенно не имеет никаких границ. Я ездил в Крым и в прошлом», — отметил певец в интервью телеканалу ТСН.

    Напомним, ранее стало известно о том, что вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил составить реестр организаторов концертов, которые приглашают в страну российских артистов, выступавших на территории Крыма.

    Автор: Алексей Громов
    #крым #фомин
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    13128

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сборная Португалии обыграла Мексику и завоевала «бронзу» Кубка конфедераций

        17:36 2 Июля 2017 64
        Читать
        16:41
        Сегодня

        Заслуженный артист России Илья Володарский скончался в Саратове
        16:20
        Сегодня

        Стало известно число погибших и пострадавших при взрыве газопровода в Китае
        16:17
        Сегодня

        Около 250 российских туристов застряли в аэропорту Бургаса
        15:53
        Сегодня

        «Великий поход-5» не состоялся: пуск китайской ракеты прошел неудачно
        15:06
        Сегодня

        Автомобиль въехал в толпу подростков в Лондоне, есть жертвы

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1586

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1673

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8775

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2788

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2263
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган провел переговоры с Шойгу в Стамбуле

        Эрдоган провел переговоры с Шойгу в Стамбуле

        16:11   2 Июля 2017
        222
        Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

        Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

        11:35   2 Июля 2017
        210
        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        10:42   2 Июля 2017
        225
        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        8:48   2 Июля 2017
        900