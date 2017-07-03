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Турецкий гамбит в Сирии: зачем Эрдоган встречался с Шойгу
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    Турецкий гамбит в Сирии: зачем Эрдоган встречался с Шойгу

    11:31  3 Июля 2017
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    Сергей Шойгу

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел официальные переговоры с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, сообщается на официальном сайте турецкого президента. Глава Минобороны РФ прибыл в Стамбул с очень непростой задачей — найти точки соприкосновения для того, чтобы перевести военный конфликт в Сирии в политическую и дипломатическую плоскость, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

    Сообщается, что встреча проводилась в резиденции турецкого лидера Тарабья, которая расположена в Стамбуле. Подробностей встречи пока не приводится, однако некоторые военные и политические эксперты уверены, что визит главы Минобороны РФ может быть связан с подготовкой Турцией новой спецоперации на территории сирийского кантона Африн (регион на северо-западе республики, подконтрольный курдским отрядам самообороны — прим. ФАН).

    «На самом деле к таким встречам необходимо относиться очень положительно, поскольку во время таких переговоров стороны искренне стремятся совместно решать наболевшие проблемы — это уже положительный, позитивный результат. Это, если угодно, попытка найти сторонами точек соприкосновения для решения непростых вопросов на всем Ближнем Востоке и конкретно в Сирии», — поясняет ситуацию Кошкин.

    Напомним, ранее газета Sabah со ссылкой на собственные источники сообщила, что подготовка к новой операции ВС Турции уже практически завершена. Первыми целями турецких военных станут город Тель Рифат и авиабаза Минак. Наступление начнется в восточном направлении из Азаза, Кель Джибрина и Мари, в западном — от Идлиба. Издание отмечает, что перед началом операции Анкара проводит консультации с Москвой.

    Армия Турции

    «Мы прекрасно понимаем турецкую сторону — ее позиция не очень простая в связи с тем, что они официально считают Рабочую партию Курдистана террористической организацией. С другой стороны мы видим довольно убедительные успехи курдов в борьбе с боевиками так называемого «Исламского государства»* (террористическая организация запрещена в России  — прим. ФАН) и в этой ситуации Анкара постоянно ищет некий приоритет в свою сторону. И ей просто необходимо, при всей сложности решения сирийской проблемы, не выпустить из-под контроля проблему курдов», — продолжает военный аналитик.

    Андрей Кошкин отмечает, что курды, которые в настоящее время проживают в Турции, Сирии и Ираке намерены создать независимый Курдистан, единое государственное образование, с которым бы считалась вся мировая общественность.

    «И вот этого как раз не хочет Эрдоган. Его не устраивает, что часть Турции отойдет к курдам, так как, если будет создано новое государство, будет не так просто соседствовать им из-за давней вражды. Это проблема уже не один десяток лет беспокоит Анкару. Но, с другой стороны, курды востребованы, они эффективны и это чувствуют представители политического истеблишмента США, поэтому они и накачивают курдские военные формирования, действующие в Сирии, оружием, деньгами и необходимыми средствами для ведения борьбы с террористами. К тому же на протесты Турции Вашингтон никак не реагирует. Американцы прекрасно понимают, что в определенной степени Турцию можно обуздать, якобы решая проблемы борьбы с боевиками силами сирийских курдов. Это также сильно беспокоит Анкару», — отмечает эксперт.

    Реджеп Тайип Эрдоган

    По мнению собеседника ФАН, в настоящее время сложилась антитеррористическая коалиция Россия-Сирия-Иран-Турция, главной целью которой стало сохранение суверенитета и государственности Сирии. Однако, в отличие от турецких властей, остальных участников военно-политического объединения беспокоит сложившийся перевес интересов в сторону официальной Анкары. Именно в этой непростой ситуации сторонам необходимы постоянные согласования и координация действий, чем сегодня, по заявлению Анкары, и занимались Сергей Шойгу с Реджепом Эрдоганом.

    «Сегодня Турция в первую очередь заинтересована в решении своих проблем, что не может не беспокоить Москву, Тегеран и Дамаск. Мы провозгласили и стремимся сохранить суверенитет Сирийской Арабской Республики, поэтому нельзя допускать этого перекоса. Кстати, как только мы приступили к этой задаче, американская сторона начала решать свои проблемы за счет завершения борьбы над ИГИЛ*, которая, как мне кажется, входит в завершающую стадию, и, так скажем, выстроить некую систему контроля над территориями Сирии, которые богаты полезными ископаемыми, в частности нефтью и газом», — заключил Андрей Кошкин.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сша #сирия #турция #дамаск #москва #эрдоган #шойгу #курды #анкара #африн #курдистан
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    Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили России твердую пятерку

    11:12  3 Июля 2017  /обновлено: 11:32  03 Июля 2017
    1481

    Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили Россию твердую пятерку

    Москва, 3 июля. Кубок конфедераций 2017 года завершился накануне. Победителем стала сборная Германии. Теперь, когда страсти понемногу стихают, и сами спортсмены, и болельщики делятся впечатлениями и теплыми воспоминаниями от турнира, а также отмечают высокий уровень организации. 

    Кубок проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве. Первый и финальный матчи были сыграны на новом стадионе «Санкт-Петербург». 

    По окончании Кубка была подведена статистика, которая показала, что Россия, впервые выступившая хозяйкой турнира, справилась с задачей на отлично: посещаемость матчей в общей сложности составила 628 304 человека, что стало третьим показателем за всю историю подобных турниров. Только на финальный матч в Петербурге пришли более 57 тыс. зрителей. 

    Спортсмены, спортивные чиновники и болельщики из разных стран отметили не только зрелищность игр, но и высокий уровень организации. 

    «Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ»,  — сказал по итогу чемпионата президент ФИФА Джанни Инфантино.

    А главный тренер занявшей третье место сборной Мексики Хуан Карлос Осорио, например, остался под большим впечатлением от Москвы. 

    «Организация потрясающая. Очень хорошие стадионы… Россия, я поздравляю вас с успешным проведением Кубка конфедераций! Все прошло отлично»,  — заявил тренер бронзовых призеров турнира.

    Болельщики делятся впечатлениями в соцсетях. 

     

    The best experience in our life! Final ????⚽ #confederationscup

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    Вне всяких сомнений, одни из самых ярких моментов Кубка подарили дети — девочка на инвалидной коляске Полина Хаерединова, которая за руку выводила на поле Криштиану Роналду, и мальчик, который пронес на поле маркер, чтобы все тот же Роналду расписался у него на футболке.  

    В том, что футбол действительно сближает, убедились в России фанаты из разных стран. Так, болельщиков из Чили российские «коллеги» нарядили в шапки-ушанки и научили самым главным словам на русском языке. 

    Федеральное агентство новостей предлагает вспомнить самые яркие моменты вчерашнего дня.

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    Автор: Владимир Багров
    #кубок конфедераций
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