Турецкий гамбит в Сирии: зачем Эрдоган встречался с Шойгу

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел официальные переговоры с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, сообщается на официальном сайте турецкого президента. Глава Минобороны РФ прибыл в Стамбул с очень непростой задачей — найти точки соприкосновения для того, чтобы перевести военный конфликт в Сирии в политическую и дипломатическую плоскость, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Сообщается, что встреча проводилась в резиденции турецкого лидера Тарабья, которая расположена в Стамбуле. Подробностей встречи пока не приводится, однако некоторые военные и политические эксперты уверены, что визит главы Минобороны РФ может быть связан с подготовкой Турцией новой спецоперации на территории сирийского кантона Африн (регион на северо-западе республики, подконтрольный курдским отрядам самообороны — прим. ФАН).

«На самом деле к таким встречам необходимо относиться очень положительно, поскольку во время таких переговоров стороны искренне стремятся совместно решать наболевшие проблемы — это уже положительный, позитивный результат. Это, если угодно, попытка найти сторонами точек соприкосновения для решения непростых вопросов на всем Ближнем Востоке и конкретно в Сирии», — поясняет ситуацию Кошкин.

Напомним, ранее газета Sabah со ссылкой на собственные источники сообщила, что подготовка к новой операции ВС Турции уже практически завершена. Первыми целями турецких военных станут город Тель Рифат и авиабаза Минак. Наступление начнется в восточном направлении из Азаза, Кель Джибрина и Мари, в западном — от Идлиба. Издание отмечает, что перед началом операции Анкара проводит консультации с Москвой.

«Мы прекрасно понимаем турецкую сторону — ее позиция не очень простая в связи с тем, что они официально считают Рабочую партию Курдистана террористической организацией. С другой стороны мы видим довольно убедительные успехи курдов в борьбе с боевиками так называемого «Исламского государства»* (террористическая организация запрещена в России — прим. ФАН) и в этой ситуации Анкара постоянно ищет некий приоритет в свою сторону. И ей просто необходимо, при всей сложности решения сирийской проблемы, не выпустить из-под контроля проблему курдов», — продолжает военный аналитик.

Андрей Кошкин отмечает, что курды, которые в настоящее время проживают в Турции, Сирии и Ираке намерены создать независимый Курдистан, единое государственное образование, с которым бы считалась вся мировая общественность.

«И вот этого как раз не хочет Эрдоган. Его не устраивает, что часть Турции отойдет к курдам, так как, если будет создано новое государство, будет не так просто соседствовать им из-за давней вражды. Это проблема уже не один десяток лет беспокоит Анкару. Но, с другой стороны, курды востребованы, они эффективны и это чувствуют представители политического истеблишмента США, поэтому они и накачивают курдские военные формирования, действующие в Сирии, оружием, деньгами и необходимыми средствами для ведения борьбы с террористами. К тому же на протесты Турции Вашингтон никак не реагирует. Американцы прекрасно понимают, что в определенной степени Турцию можно обуздать, якобы решая проблемы борьбы с боевиками силами сирийских курдов. Это также сильно беспокоит Анкару», — отмечает эксперт.

По мнению собеседника ФАН, в настоящее время сложилась антитеррористическая коалиция Россия-Сирия-Иран-Турция, главной целью которой стало сохранение суверенитета и государственности Сирии. Однако, в отличие от турецких властей, остальных участников военно-политического объединения беспокоит сложившийся перевес интересов в сторону официальной Анкары. Именно в этой непростой ситуации сторонам необходимы постоянные согласования и координация действий, чем сегодня, по заявлению Анкары, и занимались Сергей Шойгу с Реджепом Эрдоганом.

«Сегодня Турция в первую очередь заинтересована в решении своих проблем, что не может не беспокоить Москву, Тегеран и Дамаск. Мы провозгласили и стремимся сохранить суверенитет Сирийской Арабской Республики, поэтому нельзя допускать этого перекоса. Кстати, как только мы приступили к этой задаче, американская сторона начала решать свои проблемы за счет завершения борьбы над ИГИЛ*, которая, как мне кажется, входит в завершающую стадию, и, так скажем, выстроить некую систему контроля над территориями Сирии, которые богаты полезными ископаемыми, в частности нефтью и газом», — заключил Андрей Кошкин.

* Организация запрещена на территории РФ.