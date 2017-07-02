Электронные табло на севере КАД в Петербурге отключат 3 июля
Санкт-Петербург, 2 июля. В понедельник, 3 июля, будут отключены информационные табло на участке КАД между Парашютной улицей и Токсовским шоссе.
Неудобства могут возникнуть в период с 10 часов до 18. Причиной отключений станут ремонтные работы на кабельных сетях.
Об этом сообщает «Комсомольская правда — Петербург» со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».
Автолюбителям напоминают, что при движении по КАД в условиях отключенных табло следует ориентироваться на специальные знаки и не нарушать разрешенную правилами скорость — 110 километров в час.