Делом по факту ДТП в Татарстане займется следственный департамент МВД России

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Москва, 2 июля. Уголовное дело по факту аварии в Татарстане, в результате которой погибли 14 человек, было передано в следственный департамент МВД Российской Федерации. Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.

«Для расследования создана следственная группа», — указано в официальном заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что на 52-м километре автодороги Альметьевск – Заинск столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП погибли 14 человек. Еще 15 пострадавших получили различные травмы.