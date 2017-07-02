Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Татарстане

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Казань, 2 июля. Экспертам удалось восстановить картину трагедии, произошедшей на трассе в Татарстане. По предварительной информации, у пассажирского автобуса после столкновения с грузовиком оторвало переднее колесо.

Затем он перевернулся, после чего загорелся бензобак. В течение нескольких секунд пламя охватило весь салон. Пассажиры оказались в ловушке, двери были заблокированы.

Специалисты еще работают над восстановлением событий минувшей ночи и уточняют все обстоятельства произошедшего, передает телеканал «Россия 24».

Напомним, в результате ДТП в Татарстане погибли 14 человек. Следователи сейчас работают с очевидцами и опрашивают водителя грузовика. Два водителя автобуса находятся в больнице после случившегося.