Украина хочет создать реестр организаторов, приглашающих артистов из РФ
Киев, 2 июля. На Украине необходимо составить реестр организаторов концертов, которые приглашают в страну российских артистов, выступавших на территории Крымского полуострова. Так считает заместитель председателя украинского правительства Вячеслав Кириленко.
«Нужно составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно», — подчеркнул политик.
Ранее стало известно о том, что в черный список скандального портала «Миротворец» попали известные актеры Павел Майков и Ольга Прокофьева.