NASA опубликовало смешные фото спутников Сатурна в форме «пельменей»

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Вашингтон, 2 июля. Научные сотрудники агентства NASA разместили в микроблоге социальной сети Twitter снимки трех спутников Сатурна, которые по внешнему виду очень похожи на пельмени. Сделать фото удалось при помощи зонда Кассини (Cassini).

Напомним, что природными спутниками Шестой планеты являются Дафнис, Атлас и Пан. Правда, это всего три спутника из 62 существующих.

Как только агентство разместило фотографии данных спутников, их сразу же назвали «пельменями» и «пирожками», потому что внешне они действительно их напоминают.