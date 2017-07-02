Пациент расстрелял психиатра из автомата в Хорватии и угрожает взорвать дом

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Загреб, 2 июля. Пациент, проживающий в одном доме со своим лечащим врачом-психиатром, открыл по нему огонь из автомата. Супруга медика выпрыгнула из окна второго этажа, спасаясь от вооруженного человека.

После этого стрелок вернулся в свою квартиру, куда не пускает полицейских, угрожая взорвать дом. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на МВД республики.

По сообщениям изданий, инцидент произошел на острове Раб. Прибывшие на место медики констатировали смерть 50-летнего психиатра, жизни его жены ничего не угрожает.

С забаррикадировавшимся преступником ведутся переговоры.