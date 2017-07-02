Два человека погибли при крушении вертолета в Индонезии
Джакарта, 2 июля. Сотрудники правоохранительных органов Индонезии выясняют обстоятельства крушения вертолета. Об этом сообщили в воскресенье индонезийские СМИ.
Инцидент произошел в провинции Центральная Ява. Согласно предварительным данным, речь идет о спасательном вертолете. В результате крушения погибли два человека.
Напомним, ранее стало известно о том, что спасатели приняли решение об эвакуации людей после того, как 10 туристов пострадали при извержении вулкана.