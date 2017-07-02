Новые программы господдержки автокредитования начали действовать в России

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Москва, 2 июля. 1 июля в России начали действовать пять новых программ государственной поддержки для покупателей автомобилей.

Две программы — «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» — предназначены для физических лиц. Программы распространяются на автомобили по цене до 1 450 000 рублей. Кредит предоставляется на срок до трех лет, возможна покупка без первого взноса. Ставка банка не должна превышать 18%, скидка составит до 6,7%. Также можно получить скидку в 10% на первоначальный взнос.

При покупке первого автомобиля покупателя ожидает тщательная проверка в банке, чтобы избежать мошенничества. Кроме того, покупателю необходимо будет взять обязательство не покупать в 2017 году других автомобилей в кредит.

При покупке машины по программе «Семейный автомобиль» в банке необходимо будет подтвердить наличие двух и более несовершеннолетних детей. Это может быть как запись в паспорте, так и свидетельства о рождении.

Остальные программы — «Российский тягач», «Российский фермер» и «Своё дело» — предусмотрены для юридических лиц.