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Новые программы господдержки автокредитования начали действовать в России
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    Новые программы господдержки автокредитования начали действовать в России

    17:01  2 Июля 2017
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    Новые программы господдержки автокредитования начали действовать в России

    Москва, 2 июля. 1 июля в России начали действовать пять новых программ государственной поддержки для покупателей автомобилей.

    Две программы — «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» — предназначены для физических лиц. Программы распространяются на автомобили по цене до 1 450 000 рублей. Кредит предоставляется на срок до трех лет, возможна покупка без первого взноса. Ставка банка не должна превышать 18%, скидка составит до 6,7%. Также можно получить скидку в 10% на первоначальный взнос. 

    При покупке первого автомобиля покупателя ожидает тщательная проверка в банке, чтобы избежать мошенничества. Кроме того, покупателю необходимо будет взять обязательство не покупать в 2017 году других автомобилей в кредит. 

    При покупке машины по программе «Семейный автомобиль» в банке необходимо будет подтвердить наличие двух и более несовершеннолетних детей. Это может быть как запись в паспорте, так и свидетельства о рождении. 

    Остальные программы — «Российский тягач», «Российский фермер» и «Своё дело» — предусмотрены для юридических лиц. 

    Автор: Владимир Багров
    #автомобиль #программа #господдержка
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    13063

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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